Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2024 ore 19 | 45

(Di giovedì 1 febbraio 2024)DEL 1° FEBBRAIO19.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA QUALCHE CRITICITÀ SULLA RETE stradale DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN INTERNA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA COLOMBO E TUSCOLANA ORA LE CONSOLARI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI A GROTTAROSSA, IN USCITA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE DA VIA NARO A POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-, TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, SI È VERIFICATO UN INCIDENTE, AL ...