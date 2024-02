Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)DEL 1° FEBBRAIO19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA TRA CASSIA E FLAMINIA E Più AVANTI TRA NOMENTANA E A24 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA SULLA-FIUMICINO PERMANGONO LE CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLINA, IN USCITA PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO EANCHE SULLA VIA OSTIENSE RISPETTIVAMENTE DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE E DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE OSTIA USCIAMO DASULLA VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA RESTIAMO SULLA VIA NETTUNENSE AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI APRILIA E ...