Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)DEL 01 FEBBRAIO15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA CODE ANCHE IN ESTERNA QUI PER TRAFFICO SIAMO TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E ARDEATINA PER TRAFFICO AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLO SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI CODE DA VITINIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA-NAPOLI UN INCIDENTE SI È VERIFICATO TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI NELL’INCIDENTE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLAIN CHIUSURA LO SPORT NELLA CAPITALE SABATO 3 FEBBRAIO ...