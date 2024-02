Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)DEL 31 GENNAIO12.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SU VIA PONTINA, INCOLONNAMENTI A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA VIA DI PRATICA E POMEZIA DIREZIONE LATINA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA DIREZIONESEMPRE IN DIREZIONE, INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E LA TANGENZIALE A TIVOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASLINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da Astral