Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2024 ore 11 | 30

(Di giovedì 1 febbraio 2024)DEL 1 FEBBRAIO11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALTEZZA CASTELNO VERSO POMEZIA. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN APERTURA LO SPORT DOMANI ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI, IL TORNEO INTERNAZIONEALE DI RUGBY. ALLE 15.15 IN CAMPO ITALIA CONTRO INGHILTERRA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DI ZONA. CAMBIAMO ARGOMENTO SULLA FERROVIAVITERBO AL VIA IL 5 FEBBRAIO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SARANNO ESEGUITI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO. PERTANTO, SULLA TRATTA URBANA, ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE ...