Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)DEL 1 FEBBRAIO09.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CON CONSEGUENTI CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. PER TRAFFICO INTENSO FILE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE TRA OTTAVIA E CASAL LUMBROSO, TRA LA-FIUMICINO E VIA OSTIENSE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA; RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E FRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da Astral