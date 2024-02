Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)DEL 1 FEBBRAIO07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE… TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA VERSO IL GRA. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA VERSO IL RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA LA PONTINA, DOVE SI RALLENTA TRA POMEZIA E IL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA. MOLTO TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA: CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE ...