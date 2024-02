Via libera al decreto energia 2024 | cos’è e cosa prevede

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) C’è stata la conversione in legge, con modificazioni, del-legge 9 dicembre 2023, n. 181, si tratta del cosiddetto, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di, il sostegno alle imprese a forte consumo die in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.Ilconvertito in legge introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di ...