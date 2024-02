Vespa illumina Hong Kong con la 946 Dragon in edizione limitata

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La, probabilmente il veicolo italiano più famoso nel mondo, hato la notte dicon un evento organizzato in occasione del Capodanno lunare. L'attrazione principale della serata, che è stata ospitata nel centro per le arti e il design PMQ, è stata la nuova946, un'realizzata in onore dell'Anno del Drago. In questo modo la, che in tutto il mondo è riconosciuta come icona senza tempo dello stile italiano, ha mostrato ancora una volta come il suo carattere poliedrico sia capace di legarsi a temi diversi. Non c'è solo lo scooter Insieme al nuovo scooter è stata presentata anche l'inedita varsity jacket, che riprende lo stile creato in onore dell'Anno del Drago. In questo modo ...