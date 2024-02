Verso Frosinone-Milan | test decisivo per Ismael Bennacer

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 1 febbraio 2024), giornata decisiva per il rientro in campo del centrocampista algerino: la convocazione è possibile Giornata decisiva per il rientro in campo del centrocampista algerino. Dopo il ritorno anticipato dalla Coppa d’Africa a causa dell’eliminazione della sua nazionale, il numero 4 rossonero è tornato ao con un piccolo problema muscolare all’adduttore. Fortunatamente non è nulla di grave e il recupero sta procedendo bene. Nei primi giorni aello l’algerino, ha svolto lavoro personalizzato in palestra e sul campo. Se vorrà provare a rispondere alla convocazione per la gara in trasferta contro il, saràl’allenamento odierno e ...