Veronica Peparini incinta | i commenti al veleno e la replica da applausi di lei

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Personaggi tv., ex insegnante del talent show Mediaset “Amici” ha risposto ad alcuniricevuti in seguito ad una storia pubblicata dal compagno Andrea Muller sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.Leggi anche: Guenda Goria diventerà mamma, l’intervista svela il nome del bebè in arrivo Leggi anche: Yari Carrisi, il figlio di Romina Power finisce nel mirino: è bufera sui social, la gravidanza dell’ex insegnante di “Amici”. L’ex insegnante di “Amici” e il ballerino Andreas Muller aspettano due gemelle ed hanno dato il lieto annuncio durante la loro partecipazione al programma Mediaset “Verissimo”. Il pancione della coreografa ...