Ventiquattresima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | sconfitte pesanti per Bologna e Milano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lasi rivela nefasta per le due italiane:viene travolta dal Barcellona per 84-57, incassando la nona sconfitta. Analoga sorte per, piegata dal Panathinaikos per 79-62, che porta a casa il quattordicesimo insucesso.: BARCELLONA-VIRTUS84-57 Ko meritato e senza attenuanti per le V nere che si inchinano allo strapotere del Barcellona. Gli emiliani approcciano abbassare bene il match rimanendo aggrappati agli avversari per poi chiudere il primo quarto in svantaggio di soli tre punti(20-17). Nel secondo ...

Ecco chi dirigerà il match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C, in programma sabato 3 febbraio allo stadio San Filippo-Franco Scoglio. Calcio d'inizio alle ore 16:15 ...Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra Foggia-Catania valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà ...Serie C, dove vedere Latina-Giugliano Venerdì 2 febbraio, ore 20:45. Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Gara del Girone C.