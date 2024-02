Venditti celebra i 40 anni di “Notte prima degli esami” all’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– Si chiama “/ 1984-2024 40thversary” l’evento live di Antonellocon un’antestraordinaria domenica 19 maggio 2024di. Ecco cosa scrive il cantautore romano sui propri canali social: “40di “Cuore” e di “”: sarà un anno di grandi festeggiamenti! Per dare il via allezioni sto preparando un evento speciale il 19 maggiodi, dove con la superband suoneremo i brani di “Cuore” e tante altre canzoni. Vi aspetto”. Biglietti in vendita dalle ore 18 di oggi, giovedì 1° ...