Vela | Mondiali iQFoil 2024 | Nicolò Renna e Marta Maggetti grandi protagonisti a Lanzarote nella flotta Gold

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ottime notizie per i colori azzurri al termine della terza effettiva giornata d’azione ai Campionatidi, in corso di svolgimento a(Spagna) fino a sabato 3 febbraio e valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi. La rassegna iridata della nuova tavola olimpica assegna infatti un pass non nominale per genere ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi(l’Italia aveva già centrato l’obiettivo sia al maschile che al femminile). Le condizioni meteo odierne hanno presentato un vento inizialmente sui 15-17 nodi che è calato poi leggermente nel pomeriggio, consentendo comunque il regolare svolgimento di tutte e cinque le prove previste (con il format Course) per leFleet. Domani è in programma l’ultima giornata di Final Series con ...