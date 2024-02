Vela | Alessandra Sensini | “L’Italia è tornata forte Anche da dt ho mantenuto un approccio da atleta”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con la rubrica di Stefano Vegliani su OA Sport TV dedicata alla: Sail2U. Ospite una delle atlete italiane più rappresentative di questo sport:, quattro volte medagliata alle Olimpiadi ed attualmente Direttore Tecnico dellagiovanile italiana. Andiamo a leggere i passi salienti. Il lavoro attuale dell’ex velista azzurra: “Mi occupo dei ragazzi fino ai diciott’anni compiuti. Passata quell’età il percorso passa al settore superiore, quello delle classi olimpiche. Noi come settore nazionale iniziamo la formazione con allenamenti e stage dopo l’under 16. Quelle che scegliamo sono le classi che poi troviamo al Mondiale giovanile Youth. Quest’anno si svolgerà in Italia, sul Lago di Garda, per la prima volta nella storia. Siamo focalizzati su questo obiettivo”. Tra i giovani di ...