Vecchia del ca*** | ti dovevano deportare | gli insulti-choc della moglie di Nino Frassica alla vicina | Video

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "C'ho la faccia da str***a ma sono bravissima con tutti", si difende Barbara Exignotis, compagna di. Davanti a lei l'inviata di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Le telecamere di Mediaset sono andate a Spoleto per seguire da vicino l'incredibile caso di Hiro, il gatto scomparso di proprietà del comico siciliano.e lahanno accusato i vicini, con cui non scorreva buon sangue, di averlo letteralmente rapito. Nel frattempo, la Procura ha indagato proprio la Exignotis e la figlia con l'accusa di stalking e diffamazione. Di sicuro, almeno a giudicare dagli audio mandati in onda dtrasmissione, Ladyaveva il dente avvelenato con ladi casa: "Figli di p***a ba***i, pezzi di m***a, ...