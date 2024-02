Varianti date per scontate Fulmini sul futuro della città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tre ore di discussione l’altra sera, tre ore lunedì, molte critiche da parte dell’opposizione come pure da una parteminoranza, ma alla fine il documento unico di programmazione (Dup) è stato approvato con non pochi mal di pancia. È stato il consigliere di maggioranza Niccolò Fraschini (Pavia Prima) a puntare l’accento sulle difficoltà in chiusura di seduta. "Il giudizio sul documento è negativo – ha detto Fraschini annunciando l’astensione –, ma viene votato in seconda convocazione e negli ultimi anni non era mai accaduto. La maggioranza non ha più i numeri ed è il caso che il centrodestra si interroghi in vista delle prossime elezioni di giugno per le quali non c’è ancora un candidato". In attesa che si sciolga il nodo politico, per migliorare il Dup sono stati presentati 14 emendamenti, 2 dei quali giudicati non ammissibili. Dodici quelli affrontati e 7 ...