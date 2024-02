Vandali entrano in chiesa e profanano l’Eucarestia | la condanna dell’arcivescovo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella notte tra il 30 e 31 gennaio scorsi, ladel Carmine, nel centro storico di Lecce è stata messa a soqquadro da ignoti che hanno poi profanatocustodita nel tabernacolo. Ihanno poi tolto la corona alla statua della Madonna e hanno fatto cadavere vari arredi sacri. Inoltre hanno infranto la porta di vetro dello studio del sacerdote impossessandosi di una piccola somma di denaro destinata ai tanti bisognosi che ogni giorno si presentano in. Sull’accaduto è stata presentata denuncia ai carabinieri. Secondo quanto appreso quella sera le telecamere di sorveglianza installate nellanon erano attive. Sulla spiacevole vicenda l’arcivescovo di Lecce monsignor Michele Seccia ha espresso forte preoccupazione scrivendo una lettera rivolta ai sacerdoti e a tutta la ...

Sono entrati nella notte tra il 30 e il 31 gennaio nella chiesa del Carmine, nel centro storico di Lecce. Le telecamere di sorveglianza erano fuori uso ...È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì a Taurisano tra via Canova e via Magenta. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che indagano sull’episodio ...Polvere ovunque, svastiche e scritte oscene su pavimenti e pareti. I giovani del gruppo non si sono persi d’animo: hanno ripulito i locali.