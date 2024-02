Valditara | “No ai diplomifici che sfornano migliaia di pezzi di carta e non fanno vera scuola”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Durante la 13ª edizione della "Festa dei Lettori" organizzata dal Giornale, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha affermato il suo no deciso ai: "No aichedidie non". L'articolo .

Riorganizzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro a beneficio della competitività del Paese Riorganizzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro a beneficio della competitività del Paese; raz ...Soprattutto in tre regioni: Campania, Lazio e Sicilia. Forse ti può interessare Come cambia l'esame maturità 2024 e le anticipazioni del Ministro Valditara: novità per il colloquio Si attendono le ...Quella contro i diplomifici è una delle lotte che il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è intestato personalmente. E pare che l'azione ispettiva, avviata in estate, stia inizi ...