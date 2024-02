Valditara | “La scuola del merito è quella che favorisce il tirar fuori il meglio che ogni studente possiede dentro di sé”

Roma, 31 gen. (askanews) – A vuoto nell’aula del Senato , per manca nza del numero legale , anche il secondo tentativo di votazione per un ... (ildenaro)

fino al 15 febbraio 2024 sarà possibile presentare sulla piattaforma Unica la domanda per accedere alle agevolazioni per i viaggi di istruzione e ... ()

Che i bambini giochino alla guerra non è una novità. Desta però stupore che siano la scuola e le istituzioni a spingerli verso carabine e cerimoniali militareschi. È quanto accaduto a Gioia del Colle, ...Milano, 4 feb. (askanews) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà domani in visita a Cagliari. La prima tappa della visita sarà la Passeggiata Coperta del Bastione di Saint ...Primo via libera, dal Senato, al disegno di legge per riformare il modello organizzativo degli istituti tecnico-professionali ...