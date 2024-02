Valdichiana | trattori fuori dal casello dell’autostrada A1 | prosegue la protesta degli agricoltori

Trattori in strada anche in Toscana. Cinque giorni di presidio, da martedì 30 gennaio 2024 a sabato 3 febbraio, al casello A1 Valdichiana , dove ... ()

Arezzo, 31 genaio 2024 – Prosegue la protesta dei trattori davanti al casello Valdichiana dell'A1 in Toscana, iniziata ieri e destinata a proseguire ... (lanazione)

Arezzo, 31 gennaio 2024 – Prosegue la Protesta dei trattori davanti al casello Valdichiana dell'A1 in Toscana, iniziata ieri e destinata a ... (lanazione)

Da questa mattina, giovedì 1 febbraio, decine di trattori si sono ritrovati per manifestare contro le politiche agricole dell’Europa ...In risposta alle crescenti sfide che l'industria agricola francese sta affrontando, gli agricoltori hanno deciso di organizzare una protesta utilizzando i loro trattori come simbolo di resistenza.Le proteste davanti alla sede della Ue: lanciate uova e bottiglie. Dagli accordi al ribasso fino alle norme sull'abbandono dei terreni, ecco cosa agita il settore e cosa rispondono ora i leader ...