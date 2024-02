Vaccini Covid | scarsa in Campania la copertura degli anziani

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tasso divaccinale antiper la popolazione nella fascia 60-69 anni è indell’1,3%, come rende noto oggi il report nazionale della fondazione Gimbe – aggiornato al 15 gennaio 2024 – che paragona le performances regionali con quelle di altre nazioni europee. Un dato ben al di sotto della media italiana (5,7%) che vede lapenultima fra le regioni insieme alla Calabria. Il tasso diall’1,3% in questo range anagrafico è pari a quello della Bulgaria. Lavaccinale per la popolazione 70-79 anni è indel 3,3%, anche qui ben al di sotto della media nazionale all’11%. Laper gli over 80 anni è del 3,8%, contro il dato medio italiano del 14,4% e al di sotto ...

Il Covid continua a fare paura, tanto da proporre con cadenza regolare una serie di open day per sollecitare chi non lo abbia ancora fatto a ... (ilcorrieredellacitta)

Coperture vaccinali: confronto tra le Regioni italiane 60-69 anni. A fronte di una copertura nazionale del 5,7%, 10 Regioni si collocano sopra la media nazionale: dal 5,9% del Piemonte all’11% della ...'Evitabile parte dei 4mila decessi registrati dall'autunno' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - 'Le coperture raggiunte in Italia per tutte le fasce di eta' over 60 anni - commenta ...L’ultima campagna vaccinale di richiamo contro il Covid per gli over 60 “si è rivelata un flop ...un’analisi indipendente sul posizionamento della nostra nazione sui vaccini rispetto ai Paesi europei ...