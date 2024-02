Vaccini anticovid | arrivano i fondi per Asl e Moscati

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota del Segretario territoriale NurSind Romina Iannuzzi e del Segretario Aziendale NurSind Michele Rosapane: “Dopo tre anni di lotte e interpelli, finalmente ilegge 178/2020 sono arrivati alle Aziende. Questo ci è stato confermato dalla Regione in risposta ad un interrogazione regionale presentata dalla Consigliera On. Maria Muscarà- La controversia relativa ailegge 178/2020 ha rappresentato in questi anni il paradosso della Regione Campania; da una parte l’Ente di Palazzo Santa Lucia, nel 2021, ha erogato lauti compensi ai manager delle Aziende mentre dall’altra ha accantonato i compensi per gli infermieri impegnati nelle attività di somministrazione deidurante la pandemia. Il NurSind, per far erogare queste somme alle Aziende, ha dovuto presentare un esposto alla Corte dei Conti ...

Ecco i risultati 2023 di Novartis, Sanofi, Pfizer e Roche, tra effetto Covid e previsioni per l'anno in corso."I tassi di copertura del 5,7% per la fascia 60-69 anni, dell'11% per la fascia 70-79 anni e del 14,4% per gli over 80 -commenta Cartabellotta -ci collocano solo davanti ai paesi dell'Europa dell'Est, ...Visto che l’Italia non ha inviato i dati sulla copertura vaccinale anti Covid all’European Centre for Disease Prevention and Control, la ...