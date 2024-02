Usa | via libera a nuovi raid contro l’Iran in Iraq e Siria Teheran riduce la presenza dei pasdaran a Damasco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 febbraio 2024 – ‘Risponderemo’, ha detto il presidente Usa Joe Biden dopo l’uccisione dei tre militari americani stanziati nell’avamposto ‘Tower 22’ in Giordania. E così sarà. Gli Usa danno il viasu obiettivi iraniani, tra cui personale e strutture, in. Sui tempi della 'risposta', le condizioni meteorologiche saranno – secondo le fonti – un fattore cruciale poiché si preferisce una maggiore visibilità degli obiettivi per evitare di colpire accidentalmente i civili. epa11118203 An Israeli artillery units fires a shell towards the Gaza strip near the border in southern Israel, 01 February 2024. Nearly 27,000 Palestinians and over 1,300 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israel Defense Forces (IDF), since Hamas ...