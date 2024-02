Usa | distrutti 10 droni houthi in Yemen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 7.00 L'esercito americano ha annunciato di aver distrutto diecid'attacco e un posto di comando di terra appartenenti ai ribellidurante attacchi condotti nello. I"rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e militari statunitensi nella regione", ha affermato in una nota il comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom). Poco prima lo stesso Centcom aveva comunicato di aver abbattuto treiraniani e un missilesul Golfo di Aden.