Usa | decapita padre in video e si scaglia contro Biden | arrestato

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – E’ statoJustin Mohn, l’uomo di 32 anni accusato di aver ucciso,ndolo, ile poi di averne mostrato la testa in un, messo in Rete, in cui si ètoJoeper la questione dei migranti. La polizia della Pennsylvania hal’uomo dopo che si era dato alla fuga, fermandolo, armato, nei pressi di una base della Pennsylvania National Guard. Nel, Mohn mostra un chiaro squilibrio mentale dichiarandosi, in base alla legge marziale, il nuovo presidente americano ad interim e affermando che il, che lavorava per il corpo dei genieri dell’Esercito, era un traditore. A dare l’allarme era stata la madre che aveva chiamato la polizia: al loro arrivo gli agenti avevano trovato il corpo delnella vasca da bagno, con accanto un machete e un grosso coltello da cucina, mentre il figlio era fuggito a bordo dell’auto dei genitori. Gli agenti hanno fatto poi la macabra scoperta della testa dell’uomo in una busta di plastica, all’interno di una pentola da cucina. Intanto, iniziava a circolare su Youtube ilin cui Mohn legge una dichiarazione, mostrando quella che appare essere la testa delnella busta di plastica. “L’America sta marcendo dal suo interno mentre l’estrema sinistra, la folla woke fa razzie nelle città un tempo prospere”, afferma l’uomo nelche è rimasto online diverse ore prima di essere ritirato. Intervistato dalla Cnn, un ex compagno di college di Mohn conferma che l’uomo già nel 2016 dava segni di paranoia e squilibrio mentale dicendo che il governo voleva “incastrarlo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' stato arrestato Justin Mohn, l'uomo di 32 anni accusato di aver ucciso, decapitandolo, il padre e poi di averne mostrato la testa in un video, messo in Rete, in cui si è scagliato contro Joe Biden ...Il video su YouTube, della durata di oltre 14 minuti, mostra Justin Mohn che raccoglie la testa e identifica il padre per nome. In una dichiarazione, YouTube ha detto che il video, che è stato ...Orrore senza fine. Un uomo di 32 anni è stato arrestato in Pennsylvania dopo aver mostrato la testa del padre decapitata in un video su YouTube.Shock negli Usa dove un uomo taglia la testa al padre e la mostra in un video su YouTube: è stato arrestato dagli inquirenti ...In Pennsylvania, l'uomo è stato arrestato. Nel filmato attaccava l'amministrazione Biden e accusava il genitore, che lavorava in un ufficio federale, di essere 'un traditore' (ANSA) ...