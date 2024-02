Usa approvano attacchi a obbiettivi in Iran | guerra alle porte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gli Usa hanno approvato i piani per attaccare obiettiviiani, tra cui personale e strutture, in Iraq e Siria. Lo riferiscono fonti informate a Cbs News.E di fatto gli Stati Unitiranno avanti una serie didi rappresaglia contro le milizie filo-iane in risposta all’attacco di droni che domenica scorsa ha ucciso tre soldati Usa in Giordania. Lo ha detto il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin confermando la notizia anticipata nel pomeriggio da media Usa. Austin ha anche ribadito che i droni che hanno attaccato gli Stati Uniti erano di origineiana. Si prevede che glicolpno le milizie in Siria e forse in Iraq, anche se Austin non ha specificato i tempi o il luogo preciso dell’attacco. Austin ha sottolineato che gli Stati ...