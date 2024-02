Usa abbattono 3 droni Iran e missile Houthi in Golfo di Aden

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un cacciatorpediniere statunitense ha abbattuto ieri sera "treiani" e unbalistico neldi, ha annunciato il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom). "I ribellisostenuti dall'hanno lanciato unbalistico antinave che è stato abbattuto dalla Uss Carney", ha detto il Centcom in un comunicato. Poco dopo lo stesso cacciatorpediniere "ha abbattuto treiani" che erano lì "vicino", viene aggiunto senza specificare se i velivoli fossero armati o meno.

L'attenzione è sulla Striscia di Gaza e sulla Cisgiordania (West bank), ma in Medio Oriente proseguono conflitti a "bassa intensità", etichetta che ... (ilmessaggero)

Un cacciatorpediniere statunitense ha abbattuto ieri sera "tre droni iraniani" e un missile balistico nel Golfo di Aden, ha annunciato il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom).Le notizie di giovedì 1 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Il premier israeliano: «Ci stiamo impegnando per raggiungere altri nostri obiettivi: l'eliminazione di Hamas e garantire ...Milano, 31 gen. (askanews) - L'aereo da trasporto militare Il-76 è stato abbattuto da un sistema missilistico Patriot di produzione americana, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin spiegand ...