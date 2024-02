Uomo trovato morto in pasticceria | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Firenze, 1 febbraio 2024 – Unitaliano di 59 anni è statoin un laboratorio artigianale dia Scandicci (Firenze). Soffriva di problemi cardiaci e, secondo quanto emerso, potrebbe essere deceduto per cause naturali. Per fugare ogni dubbio la procura ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita all'istituto di medicina legale di Firenze. Il 59enne, un passato da animatore turistico, secondo quanto emerso, aveva problemi economici e si appoggiava con una brandina in un ufficio del laboratorio artigianale, messogli a disposizione dal proprietario.