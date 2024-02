Uomini e Donne | parla l' ex dama del trono over Valentina Autiero | Non condivido la scelta di Roberta

Negli anni sono state diverse le dame e i cavalieri che si sono alternati nel parterre del trono over di Uomini e Donne e alcuni più di altri hanno ... (isaechia)

Nell'appuntamento pomeridiano di Uomini e Donne , Alessio e Claudia sono usciti dal programma , ma la scelta non convince. Alessia e Claudia del Trono ... (movieplayer)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne , giovedì 1° febbraio 2024, è andata in onda la scena in cui Alessio Pili Stella si è dichiarato a Claudia ... (tvpertutti)

“Mai più 25 novembre”. Combattere la violenza di genere si può e si deve. Servono più investimenti per i centri antiviolenza e case rifugio” è la richiesta che emerge dal convegno promosso da Azione.Il Trono Over ha salutato Alessio e Claudia che hanno deciso di lasciare insieme Uomini e donne, una scelta accompagnata da numerosi dubbi e critiche.La prevenzione prima di tutto. In Emilia-Romagna l’adesione ai programmi gratuiti di screening (seno, collo dell’utero e colon-retto) è superiore alla media nazionale. Ma la novità è che le donne oper ...