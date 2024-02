Uomini e Donne | ex dama dura contro Alessandro Vicinanza | “All’inizio mi piaceva | ma l’ho sopravvalutato” E a proposito di Roberta Di Padua…

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Negli anni sono state diverse le dame e i cavalieri che si sono alternati nel parterre del trono over die alcuni più di altri hanno lasciato il segno nei telespettatori, che vorrebbero rivederli nel programma. È il caso di Valentina Autiero,romana che per diverse stagioni ha fatto parte del parterre di, fino alla decisione di abbandonare il programma per frequentare Germano Avolio, ma la loro conoscenza non è andata a buon fine. Da allora, Valentina pur essendosi sempre dichiarata single non ha mai espresso il desiderio di tornare nel programma e ad oggi preferisce viversi la sua quotidianità lontana dalla televisione. Intervistata da Lollo Magazine, l’exha raccontato come procede la sua vita e soprattutto qual è la sua situazione ...

Intervistato da Rds Next, Giulio Raselli è tornato a parla re della sua esperienza nel dating show di Uomini e Donne come corteggiatore e come ... (comingsoon)

Oggi, giovedì 1° febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, do ...Il cavaliere ha seguito il consiglio di Maria De Filippi e si è dichiarato, Mario torna da Ida Platano: cos’è successo oggi nel dating show di Canale 5 ...Si chiama “We Stand 4 STEM – Insieme per supportare le discipline scientifiche” la nuova campagna di comunicazione lanciata da Valore D in occasione della Settimana Nazionale ...