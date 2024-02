Uomini e Donne | Alessio e Claudia lasciano il programma nonostante i dubbi della dama

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nell'appuntamento pomeridiano disono usciti dal, ma la scelta non convince. Alessia edel Trono over hanno lasciato insieme, la loro scelta non è stata approvata da parte del pubblico che ha previsto che la coppia non durerà a lungo. Nelè tornato Mario Cursitore. Nel Trono classico Brando ha inseguito Beatriz per le strade di Roma. Trono Classico: Ida Il Trono classico è iniziato con il ritorno in studio di Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano. Lo speaker radiofonico ha rimproverato alla tronista di accettare nuovi corteggiatori, secondo la voce di Radio Kiss Kiss questo è il segnale che Ida non prova nulla per lui, …