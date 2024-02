Uomini e Donne | Alessio e Claudia dopo la scelta | promesse importanti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella puntata di oggi di, giovedì 1° febbraio 2024, è andata in onda la scena in cuiPili Stella si è dichiarato aLenti. I due hanno deciso di uscire dalla trasmissione insieme, tuttavia, prima del lieto epilogo, la coppia si è trovata al centro di una bufera a causa di. La donna, infatti,la dedica del tutto inaspettata del cavaliere, è rimasta un po' fredda, sta di fatto che ha ammesso di avere paura a gettarsi a capofitto di nuovo in questo rapporto. I presenti in studio non hanno accolto di buon grado la cosa. Ad ogni modo,un bel po' di tira e molla, i due si sono decisi ad uscire ed hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Witty TV. In tale occasione, entrambi hanno commentato un po' a caldo quanto ...