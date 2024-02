Un’occasione di crescita | Far riscoprire la gioia della carta stampata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ernesto Giuseppe Alfieri, presidenteFondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: anche quest’anno è confermato il sostegno in favore del ‘Campionato di giornalismo. Cronisti in classe’… "Certamente. Seguiamo con convinzione la manifestazione sin dalla sua nascita perché crediamo nella sua importanza per i giovani che la vivono con entusiasmo e passione, avendo così una preziosa occasione die formazione. Leggendo gli articoli che sono in grado di produrre, nel corso delle varie edizioni, resto sempre colpito dalla loro bravura e dal loro coinvolgimento". A suo avviso, perché questa iniziativa è così importante per le nuove generazioni? "Oggi più che mai, in un’epoca in cui imperversano i social con gli effetti negativi che sono sotto gli occhi di tutti, è fondamentale far scoprire ai giovani il piacere di avere tra le mani la ...