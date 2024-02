Unione europea | fondi a Kiev | accordo in Europa Firma anche Orban | 50 miliardi fino al 2027

Oggi la discussione sulle modifiche delle politiche per il settore agricolo La mobilitazione riguarda associazioni di tutta Europa ...La presidente del Consiglio sull'italiana detenuta in Ungheria: "Processo giusto e veloce" Nella giornata di giovedì in cui i leader dei 27 Paesi dell'Unione si sono riuniti per trovare un'intesa sul ...Il valore delle produzioni agroalimentari lombarde ha superato i 14 miliardi di euro, ma è messo a rischio dalle politiche folli dell’Unione Europea. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia in occasi ...Scatta la prima mobilitazione con gli agricoltori da tutta europa con la partecipazione per l’Italia della Coldiretti che scende in piazza a Bruxelles contro le follie dell’Unione Europea che ...Da anni la Lega al parlamento europeo denuncia le scelte scellerate delle politiche agricole dell’Unione europea promotrici del cibo in provetta, di farine di insetti e del nutriscore che stanno ...