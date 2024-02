Union Berlino | Marie Luise Eta è la prima donna ad allenare un club maschile

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella vittoria contro il Darmstadt sulla panchina dell’c’era-Louise Eta, laadin Bundesliga La vittoria dell’contro il Darmstadt nell’ultimo turno di Bundesliga segna una tappa importante per la storia del calcio tedesco. Con la squalifica del tecnico Bjelica sulla panchina si è seduta-Louise Eta. Si tratta dellavolta che nei massimi campionati europei unaallena una squadra: l’unico precedente è quello di Carola Morace, che nel 1999 aveva allenato per poche settimane la Viterbese.

Il difensore, attualmente al Fenerbahce, ha deciso di mettere fine alle polemiche e alle liti giudiziarie con il suo vecchio club.Finisce a "tarallucci e vino" la vicenda giudiziaria tra Leonardo Bonucci e la Juventus. L'ex difensore aveva deciso di fare causa (per danno professionale e di immagine) per essere stato messo fuori ...Leonardo Bonucci (36 anni) non impugnerà alcuna causa contro la Juventus in merito al suo allontanamento dalla rosa dei bianconeri ...