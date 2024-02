UniFi | l’imam e il rabbino si abbracciano E lanciano l’idea | “Una stanza all’ateneo per pregare insieme”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Firenze, 1 febbraio 2024 – “Sarebbe bello se, come accade a Careggi e al Meyer, anche all’interno dell’Ateneo fiorentino ci fosse uno spazio in cui i musulmani e gli ebrei possano, dato che oggi alcuni di loro sono costretti a farlo in un sottoscala”. La proposta è stata lanciata dalGadi Piperno durante l’incontro al rettorato dal titolo ‘Le confessioni religiose incontrano gli studenti’, a cui hanno partecipatoIzzeddin Elzir, l’abate di San Miniato Bernardo Gianni. A fare gli onori di casa, la rettrice Alessandra Petrucci, che ha evidenziato quanto “riconoscersi membro di una collettività sia alla base della promozione di una convivenza pacifica e solidale”. Sullo sfondo del confronto, la grande fiaccolata per la pace in Medio Oriente che ha visto per protagonista Firenze. “E non è un caso, perché qui ...