Ungheria | Renzi | ' Meloni chieda a regime ungherese rispetto Stato diritto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Ilaria Salis è una cittadina italiana detenuta inda più di un anno (sic!) per una presunta rissa con dei naziskin. Le ragioni e le condizioni della sua detenzione sono assurde e violano le norme dellodi. Il Governo italiano sa tutto da mesi ma non ha mosso un dito. Adesso che questo caso diplomatico è diventato mediatico, ecco solo adesso lainterviene. Finché era roba da politici o diplomatici, nessuno ha detto niente a Orban per non far arrabbiare il principale alleato che questo Governo ha in Europa. Ministri e sottosegretari fischiettavano, senza approfondire le lettere della detenuta che raccontano una detenzione totalmente in contrasto con le regole europee. Poi è diventato argomento mediatico e allora gli influencer di Chigi si sono mossi perché temono di perdere il consenso". Lo scrive sulla Enews Matteo. "A breve -aggiunge l'ex premier- Giorgiaannuncerà di aver risolto il problema, si farà una foto con Orban e i like cresceranno. Se ciò avverrà saremo contenti per Ilaria. Ma il problema è che l'non rispetta le regole dellodi: avrà Giorgiail coraggio di dire che ildeve osservare le regole europee o l'Europa deve smettere di pagare i tanti soldi che regolarmente paga a Budapest?"