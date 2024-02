Una bugia per due | la recensione | commedia politicamente scorretta o specchio del presente?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

Ladi Unaper due,francese opera prima da regista di Rudy Milstein che unisce humor caustico e denuncia sociale. L'interprete di Embrasse-moi, The Villa e Lolo - Giù le mani da mia madre Rudy Milstein passa dall'altra parte della barricata debuttando alla regia con unache fonde humor caustico e temi sociali. Questo connubio rappresenta la peculiarità del film, e a tratti anche il limite, come spiega la nostradi Unaper due. Per il suo esordio, Milstein scommette su un protagonista dalla faccia pulita e dallo sguardo limpido come Vincent Dedienne, ritagliandosi il ruolo di Bruno, vicino di casa eccentrico e un po' tonto. Dedienne interpreta un giovane avvocato, socio di un prestigioso di studio, …