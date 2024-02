Un vigneto sul tetto dell' aeroporto Il progetto per lo scalo internazionale di Firenze

(Di giovedì 1 febbraio 2024)con, per di più sul. Il nuovoper il restylingAmerigo Vespucci diè pronto. A firmarlo è il famoso studio di architettura Rafael Vinoly, che ha scelto di puntare sul fortissimo legame tra la tradizione vitivinicola e la terra di Toscana per dare un tocco di originalità all'opera., quindi, non poteva che richiamare tale binomio e lo farà installando un campo vitato da 38 filari produttivi, che sarà il biglietto da visita per i quasi 6 milioni di viaggiatori che ogni anno passano da quelle parti. Sarà una vigna produttiva Il, secondo ilpresentato nei giorni scorsi, è di oltre 7 ettari (19 acri). Ma non avrà ...

Il dilemma tra identità familiare e bisogno di grandi investimenti ha portato la Langhe ad interrogarsi sul proprio futuro in una sorta di seduta collettiva dallo psicologo: l’evento Langhe not for sa ...Milano, 1 feb. (askanews) – Mitigare gli effetti del cambiamento climatico sul suolo, sempre più povero di sostanza organica e divenuto ormai fonte di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, r ...L'Amerigo Vespucci avrà una copertura fatta da 38 filari di vite produttivi con tanto di cantine per l'affinamento Aeroporto con vigneto, per di più sul tetto. Il nuovo progetto per il restyling dello ...Roma, 1 feb. (askanews) – La produzione di energia rinnovabile, l’automazione in zootecnia, le soluzioni digitali e le colture specializzate come vigneto e frutteto: è questa la direzione in cui si st ...Benedetto Vigna, pur non parlando direttamente di Lewis Hamilton, ha sottolineato come Ferrari abbia l'ambizione di tornare al top su tutti i livelli ...