Un posto al sole | trama 1° febbraio 2024 | Alberto si riavvicina a Clara

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Palladini tornerà alla carica conCurcio nella puntata di Unaldi giovedì 1°. L'avvocato, infatti, come rivelano le anticipazioni, deciderà di approfittare del delicato momento che sta vivendo la sua ex compagna perrsi a lei e riguadagnare la sua fiducia., negli ultimi tempi, sta vivendo un periodo difficile dal momento che, dopo la fuga con Eduardo Sabbiese e il piccolo Federico,le ha dichiarato guerra e ha minacciato di trascinarla in tribunale per toglierle il figlioletto. Inoltre, la Curcio rischia di perdere casa in quanto Rosa Picariello, con cui vive da tempo, ha ricevuto un'istanza di sfratto dal proprietario dell'appartamento in cui abita con il figlio ...