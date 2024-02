Un PC per giocare e creare videogiochi | ecco la workstation con NVIDIA GeForce RTX scelta dai professionisti

Leggi tutta la notizia su dday

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Insieme ad un docente di BigRock, Institute of Magic Technologies, cerchiamo di capire le scelte che ci sono dietro unaper studiare e lavorare nel mondo della grafica e del gaming. Per iniziare non servono né cifre folli e neppure modelli hi-end: unaRTX 4070 è già perfetta....