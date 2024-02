Un grande ritorno | Joe T Vannelli Il dj giramondo infiammerà l’Otel

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Sono felice di tornare a Firenze, una delle mie città preferite. Con un Duomo incredibile che mi dà sempre una grandissima ispirazione. A Firenze si sente proprio l’arte nell’aria, la metterò a frutto: lavorando con il cuore, con la passione che mi contraddistingue". Il nightclubbing fiorentino torna a splendere con la stella Joe T. Il dj e produttore che ha conquistato fama internazionale con oltre 20 dischi d’oro e di platino e tanti live nei club e festival più prestigiosi di tutto il mondo, torna a far ballare il suo pubblico con le selezioni di una house music intelligente. E domani sarà alla consolle deldi via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa., cosa proporrà a Firenze? "La mia musica. In questo momento ho molte produzioni che stanno uscendo. Fra queste il remix per Ivana Spagna del brano ...

La recensione di Tutti tranne te: tutto troppo bello per essere vero? Sì, ma va bene così, perché erano anni che non vedevamo una classica commedia ... (movieplayer)

Novità da Castel Volturno , il giocatore infortunato si è allenato parzialmente in gruppo, ottime notizie per il Napoli e per Walter Mazzarri Verona, ... (spazionapoli)

I fan di Mirko e Perla sperano in un loro ritorno di fiamma e li invitano, tramite un aereo ben preciso, ad aprire il loro cuore e a far parlare i sentimenti ...L'addio alla Roma è ancora fresco ma si parla già molto del futuro di Mourinho: potrebbe tornare ad allenare in un club ben conosciuto ...Assente alla Royal Rumble si dice per motivi di cautela legati al recente caso di Vince McMahon, inizia a serpeggiare il sospetto che The Beast Incarnate possa aver concluso la propria esperienza sul ...