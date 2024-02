Un corso di scrittura Edoardo Nesi al Myo | Sento di voler insegnare Esprimersi è necessario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il suo ultimo libro, I lupi dentro, è uscito lo ssettembre. E’ il suo dodicesimo ed è il romanzo conclusivo di un ciclo iniziato nel 1995 con Fughe da fermo e con il personaggio con cui esordì nella narrativa: Fede Carpini. Adesso, premio Strega nel 2011 con Storia della mia gente, ha deciso di prendersi una pausa dallae dia scrivere. Undi: quando e dove? "Da marzo a novembre, dodici lezioni il sabato mattina, con pausa a luglio e agosto. Sarà al ristorante Myo di Angiolo Barni, amico fraterno da decenni, presso il Centro Pecci, ma sarà fruibile anche on line". E come sarà? "Ogni lezione un tema. Insegnerò io, ma ci saranno ospiti a sorpresa. Scrittori e scrittrici. Ci saranno anche i ‘compiti’ per casa ...