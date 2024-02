Un bimbo abbandonato nell’androne di un caseggiato popolare a Milano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Undi circa un mese è stato trovatodi unin via degli Apuli, alla periferia Ovest, adopo le 16. Aveva accanto un biglietto scritto in arabo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorritori del 118 che lo hanno portato alla clinica De Marchi in condizioni apparentemente buone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un Bimbo di circa un mese è stato abbandonato in un androne a Milano . Il piccolo è stato ritrovato in un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla ... ()

Milano Giambellino, il neonato ha circa un mese: era avvolto in una coperta, è in buone condizioni di salute. È stato trovato da un residente del condomino Aler di via degli Apuli 4 ...Un bimbo di circa un mese è stato trovato nell’androne di un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla periferia Ovest, a Milano dopo le 16. Aveva accanto un biglietto scritto in arabo. Sul posto s ...Un neonato è stato abbandonato nell’androne di un palazzo di Milano nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio. Il piccolo, un maschietto di circa due mesi, è stato trasportato alla Clinica De Marchi per ...