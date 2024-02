Un altro addio di ‘lusso’ in panchina | Conceicao via dal Porto | “esausto e frustrato”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Continua a tenere banco il mercato allenatori e, dopo gli addii di Jurgen Klopp al Liverpool e Xavi al Barcellona, è in arrivo unannuncio. Secondo quanto riferito dalla stampaghese, il tecnico Sergio Conceiçao non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno con il. Le cause della decisione sarebbero state le recenti incomprensioni con il presidente Pinto da Costa, al quale il tecnico rimprovera una certa mancanza di ambizioni. L’ex calciatore dell’Inter sarebbe “” a causa delle poche risorse messe a sua disposizione dal club. Il nome delghese inizia a circolare anche per ladel Barcellona. L'articolo CalcioWeb.