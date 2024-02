Ultimo giorno di mercato Il Perugia è a Milano Il Modena torna alla carica per prendere Santoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di calcio. Ilè astavolta senza assilli per gli acquisti ma solo per capire bene se potranno esserci sviluppi per Simoneche insiste per una collocazione in serie B. In questa sessione sono arrivati alcuni sondaggi da club di B ma le squadre interresate sono apparese poco propense a mettere sul piatto cifre interessanti, o meglio a pagare il cartellino. L’unica società che avrebbe fatto una proposta economica è ilma ilnon l’aveva ritenuta adeguata, visto l’investimento compiuto tre stagioni fa. Il club emiliano ieri ètoper trovare un accordo, le parti si ritroveranno oggi per unconfronto. ...