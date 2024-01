Ultime uscite e novità su Prime Video febbraio 2024

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nell’ampia offerta streaming presente nel panorama internazionale, ha riscosso grande successo negli ultimi anni Amazon, il servizio on demand del colosso statunitense dell’e-commerce. L’azienda di Seattle ha fondato la propria casa di produzione, ovvero Amazon Studios, e ha iniziato a realizzare film e serie tv di grande rilievo, affermandosi a pieno titolo come una realtà ormai consolidata. La piattaforma diinclude, oltre alle produzioni originali, un enorme catalogo di proposte provenienti da tutto il mondo, allargando continuamente l’offerta e rendendosi del tutto concorrenziale rispetto ad altre media company globali. Tra l’altro, è possibile provaregratis per 30 giorni iscrivendosi da questo indirizzo....

Fin dalle sue origini, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto ... (cinemaserietv)

È la pay tv per eccellenza: Sky Italia, parte di Sky Group (da qualche tempo acquisita da un colosso come Comcast Corporation che è casa, tra le ... (cinemaserietv)

21.35 - In attesa di capire la situazione di Nzola, secondo quanto riporta TMW, la Fiorentina ha sondato nella giornata di oggi anche il terreno col Tottenham per Alejo Veliz, ...Grazie alla start-up "genovese" Corticale sarà possibile curare in maniera efficace e personalizzata milioni di pazienti che soffrono di svariate neuropatologie ...con Marcello Falzerano che nelle ultime uscite è stato utilizzato prettamente come quinto di destra da Fabrizio Castori e l'italo-albanese Erdis Kraja ancora alle prese con la riabilitazione dopo che ...