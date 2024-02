Ultime Notizie Roma del 01-02-2024 ore 17 | 10

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo a Bruxelles in apertura aiuta in Ucraina arriva l’intesa tra i 27 leader riuniti oggi al Consiglio Europeo straordinario i capi di stato e di governo riuniti a Bruxelles hanno trovato una corda 27 tu l’assistenza Michael finanziaria Chi è per 50 miliardi di euro ma non c’è il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel via Social poco dopo che il consiglio e formalmente iniziate al termine di una riunione a 6 abbiamo un accordo di tutti i 27 leader hanno concordato mantenere pacchetto di sostegno questo garantisce finanziamenti con tante a lungo termine prevedibili per l’Ucraina lui sta assumendo leadership e responsabilità di sostenere Chi è festa più qual è la posta in gioco è brutta e oggi è stata invasa da 1000 trattori ...

Florida Highway Patrol investigators said the men were shot at from a vehicle that was flashing its high beam lights at them.14.40 - Lorenzo Amatucci è pronto a rafforzare la "colonia" viola agli ordini di mister Breda. Il centrocampista classe 2004 raggiungerà con ogni probabilità ...Calciomercato News. Tante notizie, vediamo insieme la raffica delle più importanti. Attive tutte le squadre Si parte con l'arrivo di Buchannan all'Inter, ...