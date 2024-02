Ultime Notizie Roma del 01-02-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno aiuta in Ucraina l’intesa tra i 27 leader riuniti oggi al Consiglio Europeo straordinario i capi di stato e di governo riuniti a Bruxelles hanno trovato una corda 27 tu l’assistenza Michael finanziaria Chi è per 50 miliardi di euro ma non c’è il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel via Social poco dopo che il consiglio e probabilmente iniziate al termine di una riunione a 6 abbiamo un accordo dice tutti i 27 leader hanno concordato non tenerle pacchetto di sostegno questo garantisce finanziamenti contanti a lungo termine prevedibili per l’Ucraina lui sta assumendo leadership e responsabilità nel sostenere chi F sappiamo Qual è la posta in gioco è bruciata oggi è stata invasa da 1000 trattori gli agricoltori di tutta Europa hanno manifestato contro la politica agricola e ...